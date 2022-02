Spaccio di cocaina ad Aprilia: pusher arrestato grazie a Striscia la Notizia

Era domenica 20 febbraio 2022 quando un uomo di Aprilia è stato arrestato dalla Squadra Mobile de dagli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina. L’uomo dovrà rispondere di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, dopo essere venuti a conoscenza del fatto tramite l’inviato di Striscia la Notizia, si sono così mobilitati, perquisendo l’abitazione del criminale.

Spaccio Aprilia: il materiale

I poliziotti hanno così rinvenuto della droga di tipo cocaina, il materiale per il confezionamento delle singole dosi, un bilancino e 2000 euro in contanti. L’uomo risulterebbe che non percepisce alcun reddito. L’arresto è stato convalidato dal Giudice e l’udienza è stata rinviata al 10 ottobre.

(Foto di repertorio)