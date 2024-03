Spaccio in centro a Palestrina, cocaina nell’auto a noleggio: nei guai due uomini

Sono incappati in un posto di controllo dei Carabinieri e sono finiti in arresto. Nei guai due pusher sorpresi in auto con oltre 40 dosi di cocaina e più di 1.000 euro in contanti. Il fatto nel centro di Palestrina.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato due cittadini romeni, di 36 e 42 anni, ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La coppia di malviventi è incappata, suo malgrado, in un controllo alla circolazione stradale predisposto nel centro di Palestrina. Ed è finita nei guai.

Arrestata coppia di pusher a Palestrina

I Carabinieri, nel corso di un controllo alla circolazione stradale svolto nel centro di Palestrina, hanno fermato i due a bordo di un’autovettura, risultata a noleggio, e a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto 44 dosi di cocaina e banconote di vario taglio per un totale di 1.130 euro. Entrambi saranno giudicati con rito direttissimo su diposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.