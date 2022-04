Perché si può parlare male dei superiori in chat (private)

Il caso specifico riguarda un contenzioso legale scoppiato all’interno di una nota azienda di Vigilanza Privata. Protagonista della vicenda un dipendente che in una chat con una ex collega si era lamentato dei top manager della società; l’azienda, venuta a conoscenza dei contenuti dei messaggi, ha chiesto di far valere un provvedimento disciplinare nei suoi confronti ma il Giudice ha detto no.

Per la Cassazione infatti utilizzare giudizi negativi, anche pesanti, nei confronti dei superiori per i quali si lavora non è di per sé una condizione sufficientemente valida per “violare i doveri di correttezza e buona fede”. Di conseguenza non basta per procedere con le sanzioni disciplinari né tantomeno per giustificare un licenziamento. Tornando alla causa – precisiamo che la società aveva chiesto l’allontanamento dal posto di lavoro per il dipendente anche per altri motivi – il contenuto delle chat era stato scoperto in modo casuale in quanto rimaste aperte nel PC che l’uomo usava in Ufficio.