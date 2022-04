Speranza Scappucci: chi è, Scala, Montecchi e Capuleti, marito, vita privata, biografia, Facebook, età, carriera

Ci sarà anche Speranza Scappucci ospite nella trasmissione Oggi è un altro giorno in onda dalle 14.00 di oggi mercoledì 6 aprile 2022. La nota direttrice d’orchestra si racconterà nel salotto di casa Rai condotto da Serena Bortone. Conosciamola dunque più da vicino!

Chi è Speranza Scappucci

E’ una direttrice d’orchestra nata a Roma, pianista e direttrice all’Opera Royal de Wallonie in Belgio. Si è diplomata alla Julliard School e al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. Di fama internazionale e considerata una delle più interessanti direttori d’orchestra della sua generazione sulla scena internazionale ha lavorato nei principali teatri d’opera tra cui menzioniamo Vienna, la stessa Roma, Barcellona, Zurigo, New York e Los Angeles. Dal 2017, come detto in apertura, ricopre la carica di Direttore Musicale in Belgio presso la Royal Opéra de Wallonie di Liegi.

I Capuleti e i Montecchi alla Scala di Milano

Speranza Scappucci è stata la prima donna italiana a dirigere la prima assoluta de I Capuleti e i Montecchi al Teatro alla Scala di Milano. L’evento si è tenuto nello scorso gennaio dopo che la Direttrice d’Orchestra aveva aperto la stagione 2021/2022 con Mozart sempre alla Royal Opera.

Marito, vita privata

Al momento della sua vita privata, a differenza di quella professionale come visto, non sappiamo molto. Non si sa pertanto se la Scappucci sia sposata o meno. Di certo è che la sua carriera è più lanciata che mai!

Speranza Scappucci Facebook

La Direttrice romana è presente con un proprio account sul popolare social Facebook. Si tratta di una pagina che conta circa 10.000 followers e oltre 9.000 mi piace. Tra i post tutti i suoi lavori più recenti e le immagini di lei – è proprio il caso di dirlo – all’opera!