Spesa online? Con EasyCoop è più facile che mai

Fare la spesa online e ricevere tutto comodamente a casa è senza dubbio un bel vantaggio, del quale non tutti possono approfittare. Attualmente, infatti, le insegne di supermercati che offrono questo servizio sono tante, nonostante il loro numero si è drasticamente ridotto una volta superata l’emergenza Covid. Ad essere attivo è EasyCoop: il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

EasyCoop: il servizio di spesa online con consegna a domicilio

EasyCoop è un servizio offerto dai supermercati dell’insegna Coop Alleanza 3.0, attivo per il momento solo in alcune città italiane tra cui appunto Roma. Grazie alla piattaforma web e all’applicazione dedicata, tutti i clienti hanno la possibilità di fare la spesa comodamente da casa inserendo nel proprio carrello virtuale i prodotti che desiderano con calma e senza alcuna fretta. EasyCoop è sicuramente un servizio molto comodo, sia per coloro che non hanno il tempo di recarsi personalmente al supermercato che per gli anziani o le persone più fragili. Offre numerosi vantaggi, che vedremo nel dettaglio tra poco.

EasyCoop: dove è attivo il servizio di spesa online

Come abbiamo accennato, EasyCoop è un servizio attivo esclusivamente in alcune regioni e località italiane. In tutta Roma, da nord a sud, è possibile oggi ordinare la spesa e riceverla comodamente a domicilio e lo stesso si può fare nei principali centri del Veneto e dell’Emilia-Romagna.

Fare la spesa online con EasyCoop: tutti i vantaggi

Fare la spesa online con EasyCoop è sicuramente vantaggioso: si tratta di un servizio che vale la pena provare e che si distingue, per diversi aspetti, dagli altri disponibili in Italia. Vediamo però adesso nel dettaglio quali sono i principali vantaggi di EasyCoop.

# Evitare perdite di tempo in negozio

Ordinando la spesa online a domicilio con EasyCoop si riesce a risparmiare moltissimo tempo, perché non ci si deve recare personalmente in negozio.

# Risparmio economico

Fare la spesa online consente anche di risparmiare, perché si acquista esclusivamente quello di cui si ha bisogno e si ha tutto il tempo di valutare con calma offerte e promozioni più interessanti.

# Sicurezza nella consegna a domicilio

La particolarità di EasyCoop è che una volta concluso l’ordine e partita la consegna il cliente riceve un messaggio con il codice identificativo e la fotografia dell’addetto alla consegna a domicilio. In questo modo anche gli anziani e le persone più fragili possono stare tranquilli, evitando il rischio di truffe o brutte sorprese.

# Massima attenzione alla freschezza degli alimenti

Nel momento in cui preparano le buste della spesa da consegnare a domicilio, gli addetti di EasyCoop scelgono sempre gli alimenti con la scadenza più lontana, per garantire la massima freschezza dei cibi ai clienti.