Storie di persone comuni, ma che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. E personaggi famosi, che racconteranno del loro successo, ma anche delle loro vicende personali. Tutto questo nello studio di “Da noi… a Ruota Libera”, la trasmissione di Rai 1, che dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno.

Questa stagione avrà il via domenica 18 settembre, alle 17:20. Al timone del programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, la bravissima Francesca Fialdini. Ogni domenica ai suoi microfoni si intrecceranno le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica, alternate con quelle di persone comuni che “ce l’hanno fatta” e vogliono raccontare la loro storia.

Da noi… a Ruota Libera, gli ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata saranno Amanda Lear, personaggio iconico che racconterà alcuni aspetti inediti di sé e si metterà alla prova ‘giocando’ con Francesca Fialdini, Elisa Isoardi, che domenica scorsa ha esordito con “Vorrei dirti che”, il suo nuovo programma che la vede in viaggio per tutta Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, e la giornalista Emma D’Aquino, in queste settimane alla guida di “Ribelli” e prossimamente conduttrice di “Amore criminale”.

Francesca Fialdini, anima della trasmissione Da noi… a Ruota Libera

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello di esplorare il mondo degli ospiti attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini, con il suo stile unico, crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Anche nella nuova stagione verrà data attenzione all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo.

“Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e dove il giudizio è sospeso.

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.