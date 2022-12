Chi è Angelica Kanzankova, età, vita privata, carriera, il film ‘Orlando’, Instagram

Angelica Kazankova è la giovanissima protagonista del film “Orlando” di Daniele Vicari. Pellicola presentata fuori concorso al Torino Film Festival. La piccola attrice esordisce sul grande schermo come la nipote 13 enne di Michele Placido. Un rapporto che sugella l’inizio di un grande affetto tra i due protagonisti.

Chi è Angelica Kazankova

Si sa davvero poco su Angelica Kazankova. Non si conosce neanche l’età della giovane attrice e neanche il Paese di origine. Il cognome, ma anche i suoi colori, capelli biondi e carnagione così chiara, fanno supporre che sia originaria dell’Est Europa. Il giudizio della critica e del pubblico in questo suo primo film, però, fanno presagire una carriera sfavillante per la piccola Angelica.

La partecipazione della giovane attrice al film “Orlando”

Lyse è la nipote che Orlando non sapeva di avere. Il figlio dell’anziano che vive solo in un piccolo paese del centro Italia, si era trasferito a Bruxelles. Orlando viene avvertito che il figlio sta male e va in Belgio, dove scopre di avere una nipote. I due sembrano essere assai distanti non solo per l’età. Una lontananza che verrà man mano colmata dal grande affetto che nascerà tra i due nella quotidianità, nella necessità di prendere decisioni insieme.

Tanta la curiosità che nasce dietro questa giovane e promettente attrice, capace di stare al passo con un “mostro sacro” del cinema italiano. Probabilmente sentiremo parlare ancora molto della piccola Angelica Kanzakova.

Instagram

La piccola Angelica non ha un account Instagram al momento anche se già sono presenti diverse foto che la ritraggono insieme al cast che prende parte al film “Orlando” al quale deve la sua notorietà.