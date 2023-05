Tony Binarelli, chi era il noto illusionista televisivo: carriera, malattia, moglie, vita privata

Era considerato il mago della televisione italiana. Tony Binarelli è stato un volto noto della tv. Illusionista, prestigiatore, mago, Binarelli era molto amato e conosciuto dal pubblico e il periodo di massima fama è negli anni ’70. È morto all’età di 81 anni, al termine di una lunga malattia, al Sandro Pertini di Roma, il 12 luglio del 2022.

Chi era Tony Binarelli

Nato a Roma il 16 settembre del 1949, Tony Binarelli aveva una vera e propria passione per l’illusionismo. Un amore nato quando era ancora giovanissimo. Aveva appena 12 anni quando ha iniziato a interessarsi della magia, finché nel 1958 si è iscritto al club Magico Italiano di Bologna.

La carriera

Binarelli, nel 1972 approda in tv e dalla fine degli anni Settanta diventa ospite fisso nella popolare trasmissione Domenica In, all’epoca condotta da Corrado. Dal 1982 trasforma la prestigiazione in situation comedy, con uno spettacolo che coinvolge i spettatori. Da allora ha ideato e realizzato numerose trasmissioni televisive e prestato la sua consulenza per realizzazioni teatrali come “Bravo” e “..Se il tempo fosse un gambero!” per il Teatro Sistina di Garinei e Giovannini, e cinematografiche tra le quali citiamo il famosissimo “…Continuavano a chiamarlo Trinità” e “Tre passi nel delirio”. Ma la sua carriera è stata costellata di grandi successi e anche di premi, tra i quali quelli ai Campionati Mondiali di Illusionismo degli anni ’67, ’70 e ’73.

La vita privata e il matrimonio con Marina Perin

Nonostante fosse un personaggio pubblico, Binarelli è stata una persona molto riservata e gelosa della sua vita privata, in merito alla quale sappiamo solo che era sposato con Marina Perin che lo ha accompagnato fino ai suoi ultimi giorni di vita. I due si erano conosciuti negli anni ’60 a una festa tra amici e da quel momento, sembra non si siano più lasciati. Ma proprio in virtù della riservatezza dell’artista non è dato sapere se la coppia abbia avuto figli.

La malattia

L’illusionista era malato da anni. Lui stesso aveva dichiarato in alcune interviste: ‘Temo la malattia’. E in molto avevano pensato al morbo di Alzheimer, ma lui personalmente non aveva mai confermato o smentito. Una malattia che lo ha portato via agli affetti dei suoi cari il 12 luglio del 2022.