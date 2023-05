A casa tutti bene 2 su Sky e Now, quando esce: data di uscita, trama, cast e anticipazioni

Gabriele Muccino parla di “A casa tutti bene 2”, la serie televisiva arrivata alla seconda stagione e che verrà messa in onda dai canali televisivi di Sky e Now. Come l’ha definito il regista, si tratta di un’opera cinematografica tra il “melò e il crime”. I fan ne sono rimasti estasiati, tanto che chiedono anche una terza stagione della storia. Un’idea cui lo stesso regista italiano non chiude le porte, facendo trapelare come il finale di stagione potrebbe proprio guardare in quella direzione.

Cosa sappiamo di “A casa tutti bene 2”?

Anzitutto, è ufficiale il cast stellare dietro il lavoro cinematografico, che vedrà protagonisti gli attori Francesco Scianna, Laura Morante e Silvia De Santis. Si tornerà a raccontare le vicende delle famiglie Ristuccia e Mariani, che già nella scorsa stagione hanno appassionato i fan. La serie televisiva ruota intorno a un concetto: “La felicità è solo un illusione”. Una dinamica che rende quindi il titolo una beffa, con Gabriele Muccino che racconta le difficoltà della vita familiare nella sua serie televisiva: le difficoltà, le ombre, i dolori, le crisi e quei rari spazzi di felicità e luci tra i componenti della stessa famiglia. Si può essere più veritieri? Impossibile.

Da quando andrà in onda la serie tv di Gabriele Muccino?

L’appuntamento con la seconda stagione di “A casa tutti bene 2” avverrà venerdì 5 maggio 2023, sul canale di Sky Serie e in streaming su NOW TV. Nella seconda stagione, i medici cercheranno di salvare la vita a Ginevra. La donna è volata giù da una scogliera, dopo aver ascolta la confessione di Ginevra riguardo un omicidio compiuto anni prima e tenuto nascosto fino a oggi con la complicità della cognata Maria. Carlo si precipita in ospedale, per capire le condizioni in cui versa la stessa Ginevra, con i medici che stanno provando ogni modo pur di salvargli la vita.