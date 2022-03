A che ora inizia la puntata finale di Doc nelle tue mani 2: streaming e diretta tv, repliche

Mancano poche ore, il conto alla rovescia si può attivare perché questa sera i telespettatori conosceranno il finale della seconda stagione di Doc nelle tue mani, la fiction di successo di Rai 1 che da tempo sta appassionando il pubblico. Cosa succederà ad Andrea Fanti, il Doc che sogna di indossare (di nuovo) il camice bianco e diventare primario? Riuscirà a sopportare il peso del segreto che si porta sulle spalle dai tempi della pandemia?

Doc nelle tue mani 2: a che ora inizia stasera la puntata

Come ogni giovedì l’appuntamento, l’ultimo della stagione, è con Doc nelle tue mani su Rai 1. I telespettatori potranno sintonizzarsi in diretta (ma anche in streaming su Rai Play) a partire dalle 21.20 circa, subito dopo i Soliti Ignoti di Amadeus. In Tv su Rai (canale 1 o 501 nella versione HD del digitale terrestre), mentre in live streaming (e in differita, on demand) attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.

Le anticipazioni degli ultimi episodi

Nel primo episodio di questa sera, dal titolo ‘Stigma’, Doc è ormai a un passo dal riavere il primariato quando, a un certo punto, si vede costretto a fare una confessione dolorosa a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso, ma un batterio aggressivo si diffonde in reparto. E tutti i dottori devono cambiare le loro priorità.

Nel secondo e ultimo episodio, ‘Mutazioni’, chiusi in reparto perché in quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multi resistente, che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica, ma toccherà a Giulia la scelta: se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze. Intanto, Agnese e Cecilia si trovano a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciar stare.

Le repliche

In attesa dell’ultima puntata di questa sera, chi vuole può rivedere gli episodi (della prima e della seconda stagione) sulla piattaforma Rai Play. Basterà cercare la fiction nell’apposita sezione e il gioco è fatto.