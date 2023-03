A che ora vedere il GP del Bahrain 2023 su tv8? Orario delle repliche

Primo Gran Premio della stagione 2023: si corre sul tracciato del Sakhir, già teatro dei test della scorsa settimana. Gara domenica alle 16 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. In pista anche la Formula 2 e la Formula 3. Qui tutto il programma per non perdere nulla del primo e atteso weekend del Mondiale, si comincia giovedì con la conferenza piloti che potrete seguire in Live Streaming su Skysport.it. Anche le qualifiche saranno in streaming.

Il GP del Bahrain di Formula 1

Al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2023 di Formula 1: appuntamento con la prima tappa del nuovo campionato, il Gran Premio del Bahrain, con la gara in programma domenica 5 marzo alle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e, come detto, in streaming su NOW, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. In questo primo weekend subito in pista anche la Formula 2 e la Formula 3 commentate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi.

Giovedì 2 marzo

13.30 – Live Streaming su Skysport.it

13.30 – Live Streaming su Skysport.it Venerdì 3 marzo

08:55 Prove Libere F3

10:05 Prove Libere F2

12:30 Prove Libere 1 F1

14.00 Qualifiche F3

16:00 Prove Libere 2 F1

17:30 Qualifiche F2

10.15 Gara-1 F3

12:30 Prove Libere 3 F1

14:15 Gara-1 F2

16:00 Qualifiche F1 – Live Streaming su Skysport.it

09.50 Gara-2 F3

11:20 Gara-2 F2

16:00 Gara F1

Sky sarà la Casa della Formula 1 in esclusiva fino al 2027. Sul canale di riferimento Sky Sport F1 (207, anche in streaming su NOW), ben 23 i Gran Premi in programma nel 2023, tra cui il debutto della gara notturna a Las Vegas e il ritorno del Gran Premio del Qatar. Novità anche per le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato. Archiviati i test in Bahrain, tutto pronto per scendere in pista per il primo Gran Premio dell’anno sul circuito di Sakhir. Su Sky Sport, oltre al racconto delle corse, ampio spazio all’approfondimento: ogni domenica di gara Fabio Tavelli condurrà Race Anatomy F1, mentre a fine GP da non perdere #SkyMotori, per l’interazione con gli spettatori.