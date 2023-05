Abbonamento Netflix, quanto costa condividere gli account

Cambia il contratto di abbonamento per Netflix, soprattutto per cercare di limitare il fenomeno di account condivisi ma con persone che vivono in case diverse. Dopotutto, la situazione era arrivata al limite, con un passaggio di interfaccia che, almeno alle tasche della nota piattaforma streaming, cominciavano a tradursi a pesantissime perdite sia sul mercato italiano che in quello internazionale.

Cambia l’abbonamento di Netflix per gli account condivisi

Per chi vorrà condividere il proprio account con una persona che si trova fuori dal nucleo familiare, servirà pagare una quota aggiuntiva del contratto pari a 4.99 euro al mese. In questo caso, parliamo di condivisioni di account con fidanzate e amici intimi, in un fenomeno che risulta molto in voga soprattutto in Italia. Per chi invece non condivide il proprio account fuori dalle mura di casa, il contratto rimarrà invariato secondo le tariffe che ha scelto per poter guardare i prodotti cinematografici della piattaforma streaming.

I piani di abbonamento per le pubblicità

Ci sarà anche una rivoluzione sul piano delle pubblicità, con Netflix che ha inserito gli spot all’interno delle puntate dei propri prodotti cinematografici. Per chi vorrà vedere normalmente la piattaforma streaming, solo con l’aggiunta della pubblicità, il costo mensile sarà pari a 5,49 euro. Tale opzione, secondo il contratto, permette solo un altro account extra. Vedendo invece il “piano standard senza pubblicità”, il costo dell’abbonamento mensile lievita alla cifra di 12,99 euro: lo stesso, però, tale formula consente un solo account extra.

Un abbonamento sempre più caro per gli utenti

Se le cifre degli account basic già facevano storcere il naso a qualche spettatore, peggio va con le modalità “Premium”. L’account Premium rimarrà 17,99 euro, permettendo però solo il collegamento di due account extra per vedere i prodotti della nota piattaforma streaming. C’è poi il piano base da 7,99 euro, che però non permetterebbe di aggiungere account extra al proprio nucleo familiare.