Abdülkadir Keskin di Terra Amara, chi è Erkan Bektaş: età, moglie, vita privata

Erkan Bektaş, chi è Abdülkadir Keskin di Terra Amara, ospite di Verissimo sabato 9 marzo 2024: chi è, quanti anni ha, ha una moglie? Tutto sulla sua vita privata.

Volto apprezzato della serie TV turca del momento, Terra Amara, quello di Abdülkadir Keskin è un personaggio molto divisivo. Infatti, come noto per gli spettatori affezionati, si tratta di un uomo con un passato turbolento alle spalle, implicato in diverse azioni di malaffare. Ma cerchiamo di scoprire di più sulla vita privata dell’attore che incarna il criminale dalla vita irrequieta, arrivato non da molto a Çukurova.

Data la risonanza che lo sceneggiato di Canale 5 sta avendo, i fan vorrebbero conoscere di più sulla sfera intima di Erkan Bektaş, che, questo sabato 9 marzo 2024, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Erkan Bektaş, Abdülkadir Keskin di Terra Amara

Nato ad Ankara, in Turchia, l’11 marzo del 1972, Erkan Bektaş avrà, tra pochi giorni (marzo 2024), 52 anni. Proveniente da una famiglia di umili origini, l’uomo ha completato gli studi nella sua città natale, per poi laurearsi in recitazione presso la Facoltà di Lingue, Storia e Geografia dell’Università di Ankara. Erkan ha iniziato la sua carriera di attore recitando in diversi teatri, piuttosto conosciuti in patria, delle pièces molto famose.

Doppiatore ancor prima di interprete sul piccolo e sul grande schermo, Bektaş ha preso parte a numerosi prodotti audiovisivi. Ovviamente, il successo internazionale è arrivato, per lui, negli anni 2021 e 2022 con la fiction di ATV Terra Amara, serial conosciuto in patria con il nome di Bir Zamanlar Çukurova. Qui, certamente, ha avuto il ruolo del perfido Abdülkadir Keskin.

Abdülkadir Keskin di Terra Amara vita privata

Molto riservato sul suo privato, Erkan Bektaş è cresciuto in una famiglia modesta. Da ciò che si apprende, ha un fratello e una sorella, attrice come lui e di 13 anni più piccola di lui. Inoltre, ha un figlio di 15 anni di nome Umut. Prima del grande salto, l’artista ha fatto diversi lavori per sbarcare il lunario, come l’autista o il cameriere.

Erkan Bektaş Instagram

L’amatissimo Bektaş è seguito da circa 100mila followers sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @erkanbekts. Nel suo feed, Erkan condivide degli scatti riguardanti la sua carriera e ciò che fa nel corso della sua routine quotidiana.