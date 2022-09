Abel Ferrara: chi è, età, carriera, migliori film del regista, trailer di Padre Pio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il regista americano Abel Ferrara, che parlerà del suo ultimo film ‘Padre Pio’.

Dagli esordi al debutto di Abel Ferrara

Abel Ferrara è nato a New York il 19 luglio del 1951 ed è un noto sceneggiatore e attore. I suoi film narrano storie di religiose, redenzione, peccato, violenza e sono ambientati in metropoli spesso notturne. Fino al 1996 Abel ha collaborato con l’amico e sceneggiatore Nicholas St. John.

Le origini italiane del papà

Abel Ferrara è nato nel Bronx da padre, con genitori originari di Sarno, e da madre casalinga, figlia di immigrati irlandesi. Grande appassionato di cinema, ancora 20enne ha iniziato a girare alcuni cortometraggi amatoriali contro la guerra in Vietnam, ma è nel 1979 che ha girato il suo primo vero film: The Driller Killer, storia di un pittore che impazzisce e inizia a uccidere con un trapano alcuni barboni. Ma non solo cinema. Il regista ha lavorato anche per il piccolo schermo e poi ha diretto tre film, la Trilogia del Peccato.

I suoi film più conosciuti

Ma ecco i suoi film più noti:

Nicky’s Film

The Hold Up

Could This Be Love

The Driller Killer

L’angelo della vendetta

Paura su Manhattan

China Girl

Oltre ogni rischio

King of New York

Il cattivo tenente

Fratelli

Mary

Pasolini

Tommaso

Siberia

Zeros and Ones

L’ultimo film è Padre Pio

Il suo ultimo film del 2022 è Padre Pio. Le riprese si sono svolte a gennaio scorso in Puglia: per prepararsi al ruolo da protagonista l’attore Shia LaBeouf ha vissuto per qualche tempo in Convento dell’Ordine dei frati minori cappuccini e si è addirittura convertito, durante questo periodo, al cattolicesimo. Il primo trailer è stato pubblicato il 24 agosto.

Quando esce al cinema

La prima del film è avvenuta il 2 settembre scorso in occasione della Giornata degli autori durante il Festival di Venezia.