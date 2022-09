Adam Levine ha tradito la moglie Behati Prinsloo? Le chat e i messaggi

Adam Levine ha tradito la moglie Behati Prinsloo? l’ipotesi tradimento per il leader dei Maroon Five è nell’aria da giorni. Una modella ha pubblicato sui social le chat dei presunti messaggi scambiati con l’artista. Avrebbero avuto una storia e, mesi dopo, lui l’avrebbe contattata chiedendole di poter chiamare il figlio in arrivo con il suo nome.

Adam Levine ha tradito la moglie con un’influencer?

A pochi giorni dalla notizia del terzo figlio in arrivo, Adam Levine è travolto da un gossip che mina la sua reputazione. L’influencer Sumner Stroh ha pubblicato su Tik Tok un video nel quale accusa il leader dei Maroon Five di aver avuto una relazione segreta con lei durante il suo matrimonio con Behati Prinsloo. Non solo, la modella sostiene che Levin l’abbia contatta, dopo la fine del loro flirt, per chiederle di poter chiamare il suo ultimo figlio con il suo nome.

Le chat dei messaggi con Adam Levine

Secondo quando sostiene l’influencer, lei e Levine si sarebbero frequentati per circa un anno: “Avevo una relazione con un uomo sposato con una modella di Victoria’s Secret. A quel tempo, ero giovane, ero ingenua e, voglio dire, francamente, mi sento di essere stata sfruttata”, ha fatto sapere l’influencer in un video.

La ragazza ha pubblicato lo screenshot di un DM da parte di Adam Levine. “Domanda seria. Sto per avere un bambino e se è un maschio vorrei davvero chiamarlo Sumner. Per te va bene? Sono serissimo”, avrebbe scritto il cantante. Ai messaggi Levine avrebbe aggiunto anche complimenti espliciti.

Sumner Stroh: “Sono stata completamente manipolata”

Stroh ha affermato che una persona a lei vicina stava tentando di vendere la storia ad un tabloid. “Sono stata completamente manipolata”, spiega. “Imbarazzata di essere stata coinvolta in questa storia con un uomo con questa totale mancanza di rispetto”.

Secondo quanto ha rivelato People di recente, la coppia sarebbe in attesa del terzo figlio. Già genitori di Dusty Rose di 5 anni e di Gio Grace di 4 anni, la coppia non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa. “Sapevamo dall’inizio di volere almeno due figlio, in realtà ne vorrei cinque”, aveva confessato un anno prima la modella ad Enterteinment Tonight. “Non ci poniamo limiti da questo punto di vista”.