Addio a Maggie Smith, interpretò la professoressa McGranitt nella saga di Harry Potter

Grande lutto nel mondo del cinema con la morte dell’attrice Maggie Smith: fu il volto della professoressa McGranitt in Harry Potter

Il mondo del cinema e del teatro è in lutto per la scomparsa di Dame Maggie Smith, leggendaria attrice britannica, morta oggi all’età di 89 anni. L’annuncio è stato dato dai figli, Chris Larkin e Toby Stephens, attraverso un comunicato ufficiale. “È con grande tristezza che dobbiamo annunciare la morte di Dame Maggie Smith”, hanno dichiarato i figli alla BBC. “È morta pacificamente in ospedale questa mattina presto, venerdì 27 settembre”.

Lutto nel mondo del cinema per la morte di Maggie Smith

Maggie Smith ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, grazie a una carriera straordinaria durata oltre settant’anni. Il suo talento e la sua versatilità l’hanno portata a interpretare ruoli iconici, sia sul palcoscenico che sul grande schermo. È stata la professoressa Minerva McGonagall nella saga cinematografica di Harry Potter, e la Contessa Violet Crawley nella serie televisiva Downton Abbey. Ma la sua carriera è costellata di interpretazioni memorabili, in film come “Assassinio sul Nilo”, “Hook – Capitan Uncino”, “Sister Act – La sorellastra”, “Il giardino segreto”, “Marigold Hotel” e molti altri.

La carriera dell’attrice e il ricordo dei fan

Il suo talento è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui due Oscar (per “La strana voglia di Jean” nel 1970 e per “California Suite” nel 1979), otto premi Bafta e quattro nomination all’Oscar. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi numerosi fan. Maggie Smith lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo e la sua eredità artistica continueranno a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni.