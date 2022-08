Addio all’attrice di “Un posto al sole”: Carmen Scivittaro aveva 77 anni

Un bruttissimo lutto per il cinema italiano che oggi deve dire addio all’attrice Carmen Scivittaro, protagonista indiscussa di “Un Posto al Sole”. L’attrice, conosciuta come “Teresina” è scomparsa in seguito ad una malattia.

La sua carriera

La conosciamo come la moglie di Otello, lei che in quella seria era diventata un punto di riferimento. Era del ’45, nata a Napoli il 24 Marzo. Sempre sorridente e con una sola passione: quella dello spettacolo. Ha iniziato da bambina a calcare i palchi dedicandosi alla drammaturgia e al teatro. Poi, la sua possibilità. Quella di recitare nei panni di Teresa Diacono nella fiction. Ruolo che ha coperto dal 1998 al 2018.