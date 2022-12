Adelmo Togliani, chi è il figlio di Achille Togliani: età, carriera, moglie e figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Adelmo Togliani, che ripercorrerà la brillante carriera del papà Achille, che è stato un noto cantante e attore e che è scomparso a Roma il 12 agosto del 1995.

Cosa sappiamo su Adelmo Togliani

Adelmo Togliani è nato a Roma il 2 ottobre del 1975 ed è un noto attore, regista e sceneggiatore. Figlio di Achille Togliani, cantante e attore, Adelmo nel 1992 ha frequentato la scuola di recitazione fondata dal padre, cioè l’Accademia Achille Togliani: qui ha studiato recitazione, dizione, storia del cinema, improvvisazione e regia televisiva. Durante l’estate e in tutto l’anno, ha seguito il padre, lo ha accompagnato nei suoi lavori e ha fatto da presentatore. Poi, nel 1993, si è diplomato con il massimo dei voti.

Il debutto al cinema (e non solo)

Adelmo Togliani nel 1995 ha esordito al cinema come protagonisti, nel film girato per la Rai ‘Dopo la tempesta’, a cui sono seguiti Animali a sangue freddo e Memsaab. Poi ha esordito, nello stesso anno, nella sua prima regia teatrale: Brothers. E alla morte del padre, avvenuta nel 1995, è diventato direttore dell’accademia. Tra le sue produzioni televisive ricordiamo: Baldini e Simoni, Il priore di Barbiana. Come autore, invece, ha al suo attivo la serie tv Sweet India, ma ha lavorato anche come regista. E dal 2003 ha diretto Stefano Sarcinelli nel suo monologo ‘La specialità di non essere nessuno’. Nel 2008, invece, con Bravi ragazzi ha vinto la rassegna Schermo/scena 08. Ma non solo. Adelmo ha anche interpretato il ruolo del padre nella miniserie Rai del 2010 ‘La mia casa è piena di specchi’ con Sophie Loren. E nello stesso anno ha interpretato un piccolo ruolo in Boris-il film e ha girato la miniserie tv per Rai 1 dal titolo Il signore della truffa vicino a Gigi Proietti. Nel 2012, inoltre, ha preso parte alla fiction Un matrimonio.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Adelmo Togliani è schivo e riservato, non sappiamo se sia sposato o meno. O se abbia dei figli:

Instagram di Adelmo Togliani

