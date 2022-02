Affari Tuoi, anticipazioni 26 febbraio 2022: ospiti, vip e concorrenti

Oggi, sabato 26 febbraio, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di “Affari Tuoi formato famiglia“. L’amatissimo game show, condotto da Amadeus, vedrà anche la partecipazione di importanti ospiti Vip. Ma vediamo insieme quali sono tutte le anticipazioni della puntata di stasera.

Affari Tuoi formato famiglia: anticipazioni sabato 26 febbraio

Sono ben 7 i Vip che questa sera saranno ospiti di Affari Tuoi formato famiglia. Dagli attori ai cantanti, ecco chi sono gli ospiti della puntata di sabato 26 febbraio:

Cristiano Malgioglio,

Ricky Tognazzi,

Simona Izzo,

Francesco Venditti,

Myriam Catania,

Rossella Izzo

Dargen D’Amico.

Affari Tuoi formato famiglia: come si gioca

Il game show di Affari Tuoi formato famiglia prevede due manche di gioco:

Nella prima manche un concorrente affronterà il gioco dei pacchi insieme alla sua famiglia.

Nella seconda manche sarà uno dei Vip che giocherà per vincere una somma di denaro da donare in beneficienza.

I concorrenti dovranno fare i conti anche con il “dottore” e le sue offerte.

Dove e quando vedere Affari Tuoi formato famiglia

La seconda puntata di Affari Tuoi formato famiglia andrà in onda questa sera, sabato 26 febbraio 2022, in prima serata su Rai 1 alle ore 20.35. E’ possibile guardarla anche in diretta live streaming su Raiplay. Dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile nuovamente su Raiplay per poterla rivedere gratuitamente in qualsiasi momento.