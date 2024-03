Affari Tuoi, chi è il “Dottore” del programma condotto da Amadeus? Ecco come decide offerte e cambi

Amadeus continua a mietere consensi, dopo il successo registrato con l’ultima edizione del Festival DI Sanremo. E lo fa alla conduzione di uno dei giochi che più appassionano gli italiani: Affari tuoi. Un quiz show, in onda su Rai 1, che coinvolge il pubblico a casa non solo per la vincita in denaro, ma anche per le personali storie dei giocatori che con quelle somme sognano di cambiare, in qualche modo, la loro vita.

Un ruolo fondamentale nella corsa alla vittoria lo ricopre il Dottore di Affari Tuoi, Pasquale Romano, iniziato alla televisione dal suo più noto cognato, Alberto Castagna. Il 58enne nato a Ottaviano e cresciuto a Saviano in provincia di Napoli è l’unico che conosce il contenuto dei pacchi e spetta a lui stabilire le offerte e proporre i cambi ai concorrenti in gara.

Come funziona il gioco

Sono venti i giocatori, conosciuti ormai come pacchisti, che prendono parte al gioco nella speranza di aggiudicarsi il montepremi di 300mila euro in gettoni d’oro. Ogni concorrente sceglie un pacco associato a una Regione italiana, ma non ne conoscono, ovviamente, il contenuto. Durante il programma, un concorrente affiancato da un familiare, sceglie quali pacchi eliminare e il Dottore, Pasquale Romano, cerca di fargli cambiare il pacco offrendogliene uno di quelli che sono rimasti in gioco. Alla fine, quando di pacchi ne sono rimasti solo 18, il concorrente può scegliere se tenere il suo pacco o cambiarlo con l’unico avversario rimasto in gioco.

Chi è il Dottore e come decide offerte e cambi?

Pasquale Romano, resta un personaggio misterioso della trasmissione. Un autore televisivo che opera da dietro le quinte. Dopo la sua formazione universitaria, con la laurea in Filosofia, svolge un dottorato di ricerca, seppure aveva già iniziato la sua collaborazione in televisione nel 1993 con la rubrica Gulliver. Ben presto verrà chiamato a Mediaset, originariamente Finivest, per creare programmi. Si distingue come autore di: Casa castagna, Stranamore, Sarà vero?, Complotto di famiglia. Ma la Rai lo rivuole e Romano torna da Mamma Rai come autore de I raccomandati e poi di Affari tuoi.

In tanti si chiedono come effettui le offerte nel corso del gioco. E il Dottore lo ha chiarito specificando che fa finta di non conoscere il contenuto dei pacchi. Una scelta che serve a non far capire il gioco ai concorrenti. Ma in questo ruolo l’autore appare spesso spietato, ma in realtà così non è, perché assicura che le storie di vita che spesso vengono raccontate dai concorrenti, commuovono anche lui.