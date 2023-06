Affari Tuoi, quale Regione ha giocato stasera? Montepremi e quanto ha vinto lunedì 5 giugno 2023

Una nuova settimana di giugno ha preso il via, ma nulla cambia per i telespettatori. Perché dopo il fine settimana, Amadeus è pronto a tornare, ancora per qualche giorno, nelle case degli italiani con il classico e imperdibile appuntamento con Affari Tuoi. Dopo il TG1 e dopo il programma ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa, l’appuntamento su Rai 1, infatti, è solo uno. Ed è quello, come sanno bene i fan, con Affari tuoi di Amadeus, dove tutto ruota attorno alla fortuna e al destino. Protagonista una ‘Regione’ che viene scelta ‘a caso’ e tutto ruota attorno ai pacchi e a quelle cifre blu, da eliminare. E quelle rosse da mantenere perché è tutto racchiuso lì. Ma cosa è successo ieri sera? Quale Regione ha giocato? E c’è stata una vittoria o il ‘dottore’ dall’altra parte del telefono è stato ‘crudele’ tra cambi e offerte poco vantaggiose? Ecco cosa è successo nella puntata di lunedì 5 giugno: la settimana sarà iniziata nel migliore dei modi?

Quale Regione ha giocato stasera ad Affari tuoi, cosa è successo

La fortuna è uno degli ingredienti principali di Affari tuoi, il programma di Amadeus che ogni giorno, dal lunedì alla domenica, tiene compagnia al pubblico. Ma i concorrenti dovranno avere anche una buona intuizione, prima di lasciarsi totalmente nelle mani del destino, che per loro ha scelto i pacchi. E, quindi, la cifra da portare a casa. Quale Regione ha avuto la possibilità di giocare nella puntata di domenica 4 giugno 2023 ? E la partita è stata fortunata fino alla fine? Il concorrente, che ha condotto la partita, ha accettato un’offerta vantaggiosa?

In aggiornamento

Quanto ha vinto dopo la puntata di ieri sera, il montepremi finale nascosto nel pacco di lunedì 5 giugno 2023

Nella scorsa puntata, quella di domenica 4 giugno, a giocare è stata la Toscana con Claudia, da Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Claudia è stata accompagnata dal marito Riccardo e il destino le ha assegnato il pacco numero 9. L’inizio della partita non è stato dei migliori, ma il finale è stato bellissimo: i due hanno deciso di accettare 45.000 euro. E hanno fatto bene perché nel loro pacco si nascondevano solo 75 euro.

E la settimana sarà iniziata alla grande?

In aggiornamento