Affari Tuoi, quale Regione ha giocato stasera? Montepremi, ecco quanto ha vinto giovedì 1 giugno 2023

Nuovo mese e classico e imperdibile appuntamento con Affari tuoi, il gioco di Amadeus. Protagonista una 'Regione' che viene scelta 'a caso' e tutto ruota attorno ai pacchi e a quelle cifre blu, da eliminare. E quelle rosse da mantenere perché è tutto racchiuso lì. Ma cosa è successo ieri sera? Quale Regione ha giocato? Ecco cosa è successo nella puntata di giovedì 1 giugno.

Quale Regione ha avuto la possibilità di giocare nella puntata di giovedì 1 giugno?

Questa sera a giocare è la Campania. Protagonista della serata è Chiara, laureata e multilingue, che si è fatta accompagnare da suo fratello Federico. La sorte ha assegnato a Chiara il numero 2.

Dopo un giorno di pausa per lasciare spazio alla finale di Europa League, Amadeus e i suoi concorrenti, meglio conosciuti come 'pacchisti' sono pronti a giocare. La partita di questa sera è stata fortunata?

La partita inizia male, perché nei primi 6 pacchi sono andati via 200 mila euro, 75 mila e 50 mila euro. Quindi il dottore, invece di offrire soldi, offre un cambio. E Chiara, nonostante la mamma avesse detto di non fare cambi perché non sa camminare sui tacchi, fa cambio con il numero 6, quello della Calabria. E il 2, il pacco che aveva in precedenza, conteneva 0 euro, quindi il cambio è stato una benedizione!

Da quel momento in poi le cose volgono al meglio, con colpi che eliminano tutti pacchi blu. Chiara e Federico rifiutano due offerte, da 20 e 25 mila euro. L’offerta successiva è di un altro cambio, che viene rifiutata. E rifiutano anche 30.000 euro. La partita prosegue e resta un solo blu, da 75 euro, e 4 rossi, da 5 mila, 30 mila, 100 mila e 300 mila euro. L’offerta successiva è di 50 mila euro e, dopo tantissimi tentennamenti, hanno accettato. Ma cosa ci sarà nel pacco? Alla fine, nel numero 6 c’erano 30 mila euro: la partita di Chiara e Federico è stata perfetta!