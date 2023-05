Affari Tuoi speciale Emilia Romagna stasera in tv: chi sono gli ospiti VIP che giocheranno, montepremi

Torna anche stasera, domenica 28 maggio 2023, l’appuntamento con la trasmissione dei “pacchi” Affari Tuoi. Come ogni giorno, a partire dalle 20.35, Amadeus torna a farci compagnia con il gioco, famosissimo, che mette in palio un ricco montepremi da pescare nei vari pacchi corrispondenti alle Regioni italiane. A giocare, di volta in volta, è proprio un territorio dello stivale, che porterà in studio sogni, ambizioni e la voglia di portarsi a casa la posta in palio. Ma non sempre tutto va secondo i piani: da una parte il “dottore” che con le sue trame metterà in difficoltà i concorrenti, dall’altra la sfortuna e la fortuna, protagonista, nel bene e nel male, delle scelte fatte nel corso della manche. In un caso si arriverà al successo, in un altro si tornerà a casa a mani vuote: in mezzo la terza strada, quella di accettare l’offerta ricevuta proprio per andare sul sicuro.