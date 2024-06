Agorà Estate, ufficiale la conduzione a Maria Soave

Annunciata la nuova conduzione per l’imminente stagione di Agorà Estate: ci sarà la conduttrice Maria Soave

Sarà la conduttrice Maria Soave a condurre la nuova stagione di Agorà Estate. Una scelta avvenuta all’ultimo secondo, con la conduttrice che sostituirà Lorenzo Lo Basso: il conduttore aveva trainato la trasmissione mattiniera di Rai 3 nella scorsa stagione estiva. Sentita ai microfoni dei cronisti, l’ex giornalista di Rai 1 ha annunciato una leggera modifica del format, che guarderà maggiormente ai problemi dei cittadini italiani.

La nuova conduzione per Agorà Estate

La stagione del programma partirà domani mattina (17 giugno), in un format che promette di parlare direttamente ai cittadini. Meno politica, molte hard news e soprattutto questioni sollevate dalla cittadinanza. La Soave mette in chiaro i punti della sua nuova esperienza televisiva, dove punta a raccontare delle soluzioni per gli italiani davanti ai problemi di questa epoca: tra questi, la gestione delle economie familiari tra bollette e rincari.

La prima puntata della nuova stagione

Dopo le esperienze Uno Mattina e Tg1 Mattina, la conduttrice promette un programma senza politica. Un salotto dove si parla dei cittadini, ma soprattutto dove i politici dovranno dare delle risposte concrete per la cittadinanza. Nella gestione degli ospiti, come ripreso anche dall’Ansa, dovrebbe esserci un grande equilibrio: nella prima puntata di domani, si alterneranno in studio l’ex premier Mario Monti, Andrea Malaguti, Augusto Minzolini e Agnese Pini.

La puntata punta a raccontare gli eventi di attualità, a cominciare dalla possibilità di una pace tra la Russia e l’Ucraina. Ci sarà spazio anche per parlare del G7, che si è tenuto proprio questi giorni in Puglia: un tavolo dove si sono segnate le rotte per il futuro dell’Occidente e l’Europa. Uno spazio sarà dedicato anche alle tensioni in Francia, che nelle prossime settimane andrà alle urne. L’ultima parte sarà dedicata agli approfondimenti, che avranno il focus legato ai problemi vissuti dalla cittadinanza italiana.