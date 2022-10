Alain Delon: chi è, età, carriera, moglie, figli, Instagram

Stella del cinema internazionale Alain Fabien Maurice Marcel Delon Arnold, meglio noto come Alain Delon è uno degli attori più noti di tutti i tempi, ma anche padre di Anthony Delon che ha scelto di seguire le sue orme addentrandosi nel mondo del teatro, del cinema e della tv.

Chi è Alain Delon

Nato l’8 novembre del 1936a Sceaux, negli Hauts de Seine, un sobborgo di Parigi Alain Delon è figlio di genitori divorziati. Alain aveva solo 4 anni quando la coppia divorzia. Ma entrambi si risposano e il piccolo Alain avrà 3 fratellastri, ma anche questi matrimoni finiscono l’attore viene adottato. Alla morte dei genitori adottivi, la mamma e il papà di Delon chiedono l’affidamento congiunto. Una scelta quest’ultima che si rivela fallimentare.

Alain studia in collegio fino a quando decide di abbandonare gli studi che aveva solo 14 anni e si mette a lavorare in macelleria. A 17 anni si arruola nella Marina francese, impegno anche questo destinato a non durare: dopo 3 anni viene congedato con disonore.

Carriera

Dopo l’esperienza in marina torna in Francia e svolge vari lavori: cameriere, segretario venditore e altro. Conesce l’attrice Brigitte Auber che lo porta con sé al Festival di Cannes, dove viene notato da un produttore americano, David O. Selzinich, che gli offre subito un contratto purchè imparasse a parlare inglese. Ma un altro regista francese al suo ritorno a Parigi lo convince a recitare in Francia. E inizia la sua carriera nel 1957 con Edwige Feuillère , Quand la femme s’en mêle, a seguire fa parte del cast di A Dangerous Blonde. Però il suo primo ruolo da protagonista arriva con Amorios dove ha anche conosciuto Romy Schneider. I due si innamorano, si tratterà di una storia d’amore estremamente rilevante nella vita di tutti e due gli attori.

Sono davvero tanti i film che Delon ha al suo attivo: Rocco ei suoi fratelli di Luchino Visconti . Nel 1961, Delon fa il suo debutto teatrale in “Tis Pity She’s a Whore” di John Ford. In Amores célebres recita accanto a Brigitte Bardot, ha recitato in L’Eclisse di Michelangelo Antonioni al fianco di Monica Vitti e ne Il diavolo ei dieci comandamenti.

La moglie

Una passione travolgente quella di Alain Delon e Romy Schneider. Un colpo di fulmine che li ha tenuti insieme per 5 anni, fino a quando Delon non ha una relazione con una donna incontrata in un locale notturno.

Ma Alain Delon ha avuto una sola moglie, Nathalie Delon anche lei attrice, ma anche regista. Il suo vero nome è Francine Canovas. Si incontrano in una discoteca e si sposano il 13 agosto 1964.

