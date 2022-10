Alan Sorrenti, chi è l’ex moglie Tony Lee Carland: età, carriera della modella, l’arresto per droga

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche il cantante Alan Sorrenti, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera ai successi fino alla vita privata. E parlerà anche di una delle sue pagine più buie: quella legata all’arresto per droga e al rapporto finito con l’ex moglie Tony Lee Carland.

La storia d’amore tra Alan Sorrenti e la modella Tony Lee Carland

Alan Sorrenti, noto artista, famoso soprattutto per la canzone Figli delle Stelle, è stato sposato con la modella Tony Lee Carland. All’inizio l’amore sembrava idilliaco: rispetto, fiducia, complicità. Poi, però, qualcosa si è incrinato e quella relazione da sogno si è trasformata in un incubo: prima il tradimento, poi la denuncia della moglie. E l’arresto del cantante.

L’arresto dopo la denuncia

Alan Sorrenti nel 1983 è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: il cantante è stato sorpreso dalla moglie, la modella statunitense Tony Lee Carland, nella sua villa di Morlupo mentre si trovava in compagna di una giovane svedese, in atteggiamento intimo. Da lì ne è nata una discussione, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che nell’abitazione hanno trovato piccole quantità di eroina. L’ex moglie ha denunciato il marito e lo ha accusato di fare uso di droga. Andando così a sporcare anche l’immagine del cantante. Che è stato processato, dopo quelle accuse fatte durante l’interrogatorio, e costretto a trascorrere alcuni mesi in carcere.

Cinque anni di silenzio, poi nel 1988 il cantante è ritornato sul Palco dell’Ariston. E ora, quanto alla sua vita privata, sembrerebbe essere single.