Alberto Bertoli, chi è il figlio di Pierangelo Bertoli: età, carriera, vita privata, moglie, Instagram

Alberto Bertoli è un noto musicista e cantante contemporaneo, figlio d’arte, in quanto ha seguito senza esitazioni le orme paterne, quelle del celebre Pierangelo Bertoli, celebre cantautore scomparso nel 2002. Oggi, il figlio Alberto sarà ospite nel salotto di Serena Bortone, alla trasmissione Oggi è un altro giorno, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui per non farsi cogliere impreparati.

Chi è il musicista Alberto Bertoli: la carriera

Alberto Bertoli nasce a Sassuolo, nella provincia di Modena, il 24 settembre del 1980, pertanto è del segno zodiacale della Bilancia. Come anticipato, non è l’unico musicista di famiglia, perché è il figlio di Pierangelo Bertoli, noto cantautore molto apprezzato negli anni passati. Come suo padre, anche Alberto Bertoli ha subito intrapreso la carriera musicale, seguendo le orme del padre. I suoi esordi musicali hanno la chitarra come strumento, che inizia a suonare con la band S.L.A.M. the door.

I brani con il padre Pierangelo Bertoli

Insieme al padre Pierangelo, Alberto Bertoli ha scritto le sue prime canzoni e ha partecipato ad alcuni concorsi musicali con la band Iceland. Nell’anno 2002 collabora ancora con il padre alla stesura di brani che avrebbero dovuto comporre il suo ultimo album, ma purtroppo Pierangelo morì prima senza vederne la pubblicazione. Dopo questi primi esordi, Alberto si dedicherà alla carriera solita, racimolando un discreto successo negli anni. Ha pubblicato gli album Le cose cambiano, Il tempo degli eroi, Safà, Bertoli, Eppure Soffia, Matto da bar, Mistero per me e Stelle.

La vita privata

Alberto Bertoli sulla vita priva è davvero molto riservato e lascia trapelare poco. Non si sa se al momento sia impegnato con qualcuno, né se abbia avuto rapporti importanti in passato.

Instagram

Seguitissimo anche sui social, l’account Instagram di Alberto Bertoli vanta ben 11.700 follower.