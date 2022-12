Aldo, Giovanni e Giacomo: chi sono, età, carriera, nuovo film, spettacoli, Il Grande giorno

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche Aldo Giovanni e Giacomo, il trio comico che si racconterà a cuore aperto. E presenterà, tra gag e risate che non mancheranno, l’ultimo film dal titolo ‘Il Grande Giorno’, nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 22 dicembre.

Il debutto e i successi di Aldo Giovanni e Giacomo

Aldo Giovanni e Giacomo è un trio comico di attori, sceneggiatori, registi, formato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. I tre sono saliti alla ribalta nel corso degli anni ’90 e sono, ancora oggi, apprezzati dal pubblico, che ha amato i loro film: come si fa a dimenticare Tre uomini e una gamba? Tutto è partito dall’incontro tra Aldo e Giovanni: i due hanno studiato danza mimica, hanno frequentato la scuola di melodramma, poi hanno conosciuto Giacomo. E il trio, nel 1991, ha debuttato a teatro, dove hanno recitato, anche insieme all’ex moglie di Giacomo, in diversi spettacoli. La prima notorietà, però, è arrivata nel 1995 grazie alla partecipazione allo spettacolo Il Circo, poi sono apparsi in molti programmi tv. E hanno debuttato al cinema.

I film al cinema (e non solo)

Il loro debutto sul grande schermo risale al 27 dicembre del 1997 con il film Tre uomini e una gamba: la pellicola ha incassato circa 40 miliardi di lire e ha vinto il Nastro d’argento speciale per l’uso esperto del cortometraggio. Poi sono stati protagonisti di Così è la vita, Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, John e Jack, Tu la conosci Claudia? E nel 2006 hanno portato nelle sale una versione speciale del loro eponimo teatrale, Anplagghed al cinema.

I loro film di successo

Tra i loro film di successo ricordiamo, oltre a quelli già citati:

Il cosmo sul comò

La banda dei Babbi Natale

Ammutta muddica al cinema

Il ricco, il povero e il maggiordomo

Odio l’estate

L’ultimo, nelle sale dal prossimo 22 dicembre, si intitola Il grande giorno ed è diretto dal loro amico storico, Massimo Venier. Al centro della trama Giovanni e Giacomo, legati da un’amicizia che sembra indissolubile. Sembra perché tutto cambia quando la figlia di uno decide di sposare il figlio dell’altro.

Instagram di Aldo Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno un profilo Instagram, molto seguito. E con il loro account @agg_ufficiale vantano oltre 800 mila followers.