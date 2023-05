Alessandra Canale, chi è il marito: età, figli e vita privata dell’ex annunciatrice Rai

Conduttrice, annunciatrice tv, Alessandra Canale è senza dubbio uno dei volti maggiormente noti in casa Rai. Sarà ospite nella puntata di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano condotto da Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 14.00. Sulla sua vita professionale e lavorativa sappiamo molto ma che dire di quella privata e sentimentale? Cerchiamo allora di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo su Antonio Caliendo il marito di Alessandra Canale

Alessandra Canale ha una lunga carriera alle spalle: dopo il concorso a Miss Italia, la doppia laurea (Lettere e Giurisprudenza), ha recitato come attrice, prima di affermarsi come annunciatrice televisiva e conduttrice. Non tutti sanno che ha anche scritto diversi libri ed è anche una giornalista iscritta all’Albo. Insomma, un lungo percorso professionale, peraltro in molti campi, che l’hanno resa un volto famoso nel nostro Paese. Ma che dire della sua vita privata? Alessandra Canale ha avuto ad esempio una relazione con l’imprenditore Amedeo Matacena (politico, armatore, nonché parlamentare) dal quale ha avuto anche un figlio, Amedeo Junior; nel 2013 si è poi sposata con il procuratore calcistico Antonio Caliendo, protagonista negli anni d’oro del nostro calcio. Viene considerato come il precursore degli agenti sportivi dopo aver fatto numerosi lavori (facchino, benzinaio, venditore, e altri): ha rappresentato calciatori del calibro di Antognoni, Trezeguet, Aldair, Dunga solo per fare qualche esempio. Non solo. Fu l’artefice della trattativa clamorosa che portò il campione Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus, un’operazione resa assai complicata per via del rapporto tra le due piazze.

La vita privata del procuratore

Con Alessandra Canale si è sposato 20 dicembre del 2013 con una doppia cerimonia, prima in Comune e poi in Chiesa. Il matrimonio è arrivato dopo 8 anni di fidanzamento ed ha avuto luogo a Montecarlo: ma la luna di miele non ci fu subito perché all’epoca Caliendo era il patron del Modena e, come dichiarò la stessa Canale a DipiùTv, “c’era il calcio mercato e non potevamo partire”.