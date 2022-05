Alessandra Di Sanzo: chi è, età, carriera, oggi, film, compagno, vita privata, Instagram e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Alessandra Di Sanzo, l’attrice che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Da Alessandro Di Sanzo ad Alessandra: il percorso dell’attrice

Alessandra Di Sanzo, nata con il nome di Alessandro, è venuta al mondo a Gattico il 26 agosto del 1969 ed è una nota attrice italiana, noto per aver interpretato Mery nei film di Marco Risi Mery per sempre e Ragazzi Fuori. È nata in provincia di Novara, da una famiglia originaria di Rotonda, ma complice l’ambiente poco aperto del paese lucano, verso la seconda metà degli anni ’80 una zia l’ha portato a Roma. Qui, nella Capitale, ha iniziato a lavorare come apprendista parrucchiere ed è stata notata da Marco Risi e Massimo Ferrero.

Il debutto

Una volta notata e dopo aver fatto il provino, l’attrice è stata scelta per il ruolo di Mery, giovane travestito palermitano dedito alla prostituzione, nel film di Marco Risi. Così, ha continuato il suo percorso artistico e nel 1993 è diventata finalmente Alessandra.

I suoi film di successo

Alessandra ha preso parte a tantissimi film, come i cinematografici Le buttane, Ragazzi della Notte, La tenda Nera. Molto attiva anche a teatro e nel settore del doppiaggio di edizioni italiane di cartoni animali. Sua, infatti, è la voce di Lucifero nel film d’animazione I Cavalieri dello zodiaco: L’ultima battaglia.

Il lavoro nella casa editrice e le ultime apparizioni in tv

Dopo un po’ di assenza dalle scene passati a lavorare in una casa editrice di Bologna, l’attrice è tornata nel mondo dello spettacolo con un piccolo ruolo nella miniserie Vita da paparazzo e nel film I picciuli. Le sue ultimi apparizioni risalgono al 2011, quando ha rilasciato ai microfoni di Verissimo un’intervista.

Chi è il compagno, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Alessandra Di Sanzo un po’ di tempo fa ai microfoni di Verissimo ha raccontato di avere un compagno, ma tutto tace sulla sua identità. “Dopo tante storie clandestine, da sette anni ho un compagno che amo molto e che mi rispetta. Ho finalmente trovato un uomo con la U maiuscola”. Chi sarà l’uomo misterioso? Si lascerà andare ai microfoni di Serena Bortone?

Instagram: Alessandra Di Sanzo punta sui social

L’attrice ha un profilo Instagram e sui social con l’account @alessandradisanzotedesco vanta oltre 5 mila followers.