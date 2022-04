Alessandra Ferri: chi è, età, carriera, oggi, chi è il marito, altezza, figlie, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la ballerina Alessandra Ferri, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al debutto della ballerina Alessandra Ferri

Alessandra Ferri è nata a Milano il 6 maggio del 1963 ed è una nota ballerina italiana. Ha incominciato a studiare danza al Collegio Bianconi di Monza, poi a Milano alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala. A soli 15 anni, però, ha vinto una borsa di studio: si è trasferita a Londra, dove ha continuato a studiare presso la Royal Ballet School. Nel 1980 è entrata a far parte della compagnia, ma è nel 1983 che si è fatta notare: a 19 anni, infatti, è stata promossa prima ballerina, ha ricevuto il Lawrence Olivier Award ed è stata nominata ballerina dell’anno dalla rivista Dance and Dancers e dal New York Times.

Nel 1985 si è trasferita all’American Ballet Theatre: ha girato con la compagnia tutto il mondo e nel 1987 ha recitato per il cinema nel film Giselle. Tra l’altro, è stata l’unica ballerina italiana del Novecento a essere stata invitata come stella dell’esclusiva compagnia di balletto dell’Opera di Parigi.

Il suo repertorio ballettistico

Il suo repertorio include i classici dell’800 come Giselle e alcuni capolavori dei grandi autori del XX secolo, come Kennet MacMilan. Dal 1992 al 2007, inoltre, è stata legata al Teatro alla Scala, come prima ballerina assoluta.

Il ritiro dalle scene e l’ultimo spettacolo

Il suo ultimo spettacolo, prima del ritiro dalle scene, è stato il 10 agosto del 2007 a Taormina. In seguito, si è occupata della programmazione della danza per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, poi nel 2013 è tornata sul palco, proprio a Spoleto, con l’evento The piano upstairs.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Alessandra Ferri è stata sposata col fotografo Fabrizio Ferri e dal loro amore sono nate due figlie, Matilde nel 1997 ed Emma nel 2002.

Instagram: Alessandra Ferri punta sui social

Alessandra Ferri ha un profilo Instagram e con l’account @alessandraferriofficial_ vanta oltre 55 mila followers.