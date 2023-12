Alessandra Mastronardi e il matrimonio in crisi : lei ha detto la verità

Un matrimonio da sogno, proprio come quelli che immaginano tutte le bambine. L’attrice di origini partenopee, romana di adozione, Alessandra Mastronardi, solo qualche mese, l’8 luglio scorso, fa ha detto ‘sì’ all’uomo della sua vita, il dentista Gianpaolo Sannino. Un amore ‘perso’ 17 anni fa, poi ritrovato. I due, infatti, si erano conosciuti e innamorati quando erano ancora ragazzi, poi si erano allontanati. Troppo presto e, poi, difficile pensare di avere a che fare con un’attrice. All’improvviso, però, si sono ritrovati. Il destino li ha riuniti.

Dal gossip la notizia di una crisi di coppia tra Alessandra Mastronardi e il marito

Una storia d’amore come quelle che si vedono nei film, con il lieto fine che tutte le ragazze vorrebbero avere, con un fantastico vestito bianco, una splendida chiesetta ad Anacapri, una suggestiva location per il ricevimento e amici e familiari, i più intimi. Tutto come doveva essere, insomma, se non fosse che, a distanza di così poco tempo, neanche cinque mesi, ci ha pensato il mondo del gossip a far arrivare una tempesta nella vita della giovanissima coppia di sposini, insinuando una crisi coniugale.

La coppia non ha replicato

Mastronardi e consorte non si sono fatti turbare dal turbinio di chiacchiere che ruota intorno alla loro relazione che sembra, invece, più che mai salda. Anzi. L’attrice ai microfoni di Alessandro Cattelan ha risposto con grande disinvoltura e un radioso sorriso a tutte le domande sul suo recente matrimonio, sottolineando: ‘Va tutto bene. Divertente’. Una risposta indiretta a tutte le malelingue che la vorrebbero in una ‘tragica’ crisi coniugale? Chissà…

L’attrice ha smentito le chiacchiere con un intervista sul matrimonio a Cattelan

Descrive la sua vita da donna sposata con molta serenità. Si è calata con molta naturalezza nel suo nuovo ruolo di moglie e compagna di vita. Nessun accenno a presunte crisi, neanche per smentire. Uno scambio tra due amici anche rispetto al ricevimento di nozze, in merito al quale Cattelan non manca di fare una battuta: ‘…tu la tradizione napoletana l’avrai portata avanti con almeno 400 invitati’. Una simpatica provocazione alla quale Alessandra ha risposto con un sorriso sornione precisando: ‘Ma no… eravamo cento…e su ’ Insomma non precisa il numero degli ospiti alla sua cerimonia, glissa e continua a chiacchierare amichevolmente con l’amico conduttore radiofonico e televisivo mostrando a tutti coloro che la vorrebbero in preda alla disperazione per problemi coniugali due occhi sognanti, un viso sereno preludio di una vita sodisfacente e ricca.

