Alessandra Panelli, chi è la figlia di Paolo Panelli e Bice Valori: età, carriera, vita privata, marito e figli

Alessandra Panelli è un’attrice, una regista e un’insegnante figlia d’arte, i suoi genitori sono gli attori Paolo Panelli e Bice Valori. Andiamo a conoscere meglio la nota attrice italiana che deve la sua fama non solo in quanto figlia di due grandi artisti.

Chi è Alessandra Panelli

Alessandra Panelli è nata a Roma il 20 giugno del 1957. Si sa poco dell’infanzia della regista. Di certo dirige la Compagnia teatrale delle Diverse Abilità e negli anni ’80 ha preso parte insieme al suo papà, Paolo, allo spettacolo teatrale ‘Per quanto’. I suoi impegni professionali l’hanno portata anche alla conduzione di una trasmissione radiofonica: Varietà, varietà e da ormai quasi 20 anni insegna recitazione nel Centro sperimentale di Cinematografia.

I genitori di Alessandra: Paolo Panelli e Bice Valori

Alessandra è cresciuta con due mostri sacri del cinema italiano. Una coppia molto affiatata. Paolo e Bice si sono sposati nel 1952 e hanno collaborato, anche a livello professionale, più volte. Si è trattato di un matrimonio molto saldo. I due sono stati insieme fino alla morte di Bice. Un percorso di vita costellato da successi per i due attori. Paolo ha vinto il Microfono d’argento come miglior personaggio televisivo per la conduzione di Canzonissima, mentre Bice ha preso parte a diversi film di spesso che l’hanno vista vicino a grandi attori come: Nino Manfredi e Aldo Fabrizi.

La Carriera

Stesso successo anche per Alessandra che ha partecipato ad almeno una dozzina di film tra gli anni ’80 e i ’90. Tra gli altri anche in una pellicola la cui direzione era affidata a Federico Fellini. Tra i vari film c’è: La città delle donne; Vado a vivere da solo; Legati da tenera amicizia; Al limite, cioè, non glielo dico; Ginger e Fred; Grandi Magazzini, La famiglia e tanti altri ancora. Ma ila sua fama è dovuta anche alla partecipazione ad opere teatrali tra le quali: Per quanto; Terapia di gruppo; L’atelier; L’isola che c’è. Viaggio dentro casa e Detto tra noi. Per le sue interpretazioni ha avuto anche alcuni riconoscimenti tra i quali il Ciack d’oro.

Instagram

Alessandra Panelli è presente su Instagram dove posta momenti di vita comuni, sul suo profilo Alessandra_Panelli e conta 242