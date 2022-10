Alessandro Bosatelli de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, fidanzata, Instagram

Riparte Il Collegio 7. con una nuova stagione. Il collegio più famoso targato rai riapre i propri cancelli ai 18 giovani studenti che per questa edizione saranno catapultati negli anni ’50. Tra i protagonisti c’è anche Alessandro Bosatelli. Scopriamo chi è.

Alessandro Bosatelli: chi è?

Appassionato studioso, con un grande cespuglio di capelli a una spiccata personalità. Alessandro Bosatelli è un giovane bergamasco di 14 anni scelto per la settima edizione de Il Collegio che prenderà il via martedì 27 settembre alle 21.30 su Rai2 e avrà come voce narrante quella di Nino Frassica.

Intelligente e acculturato: un paladino delle buone maniere

«Per me la maleducazione è così poco originale» è la frase con la quale si presenta, nel video disponibile su Rai Play, Alessandro, paladino delle buone maniere di Brembate Sotto. Dice invece di essere «un po’ vecchio stampo». A scuola non prende mai meno di 10!

“Al Collegio guiderò i miei compagni facendogli vedere qual è la strada giusta da seguire”, ha detto Alessandro.

Alessandro si chiama @alessandro_bosatelli su Instagram e conta oltre 2mila follower.

