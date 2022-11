Alessandro Egger, chi sono i genitori: età, lavoro, il rapporto con la mamma e il padre

Lo ricorderete tutti come il bimbo delle barrette Kinder. Si tratta di Alessandro Egger, il modello italo-serbo noto per aver sfilato con grandi case di moda come Dolce e Gabbana e Versace. Ma cosa sappiamo del bel modello?

Chi è Alessandro Egger

Alessandro Egger è nato a Belgrado il 6 settembre del 1991. A soli 6 anni si trasferisce con la famiglia a Como dove vive fino a quando si trasferirà a Londra e infine a Milano, città dove vive per poter svolgere il suo lavoro di modello.

Il rapporto con la mamma

Alessandro è il terzo figlio di Cristina Vittoria Egger Bertotti, nota come gran dama della Casa Reale di Savoia, ha lavorato con la maison Dior negli anni ’90 e sposata con l’imprenditore Wilko Egger. Alessandro è nato da una precedente relazione della mamma e è cresciuto con la sensazione di “non essere amato”. Ma, a quanto pare, si tratta solo di una sensazione perchè dice la mamma: “Io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non c’è mai stata alcuna distinzione tra lui e i suoi fratelli”.

Carriera

Inizia a lavorare quando era poco più che un ragazzino, a 13 anni infatti viene scelto come volto della Kinder. Ed è così che Alessandro diventerà assai noto come “il bimbo della kinder”. Partecipa anche ad alcuni film, tra questi Un medici on famiglia, Shades of Truth, The Band e House of Gucci e ha poi preso parte insieme alla mamma nel 2017 a Pechino Express. Ora, invece, è pronto a mettere le scarpe da ballo per scendere in pista con i concorrenti di Ballando con Stelle.

Ma la notorietà di Alessandro è dovuta anche alla sua scelta di esibirsi come Alessandra, la drag queen i cui video sono diventati subito virali sui social e che nascono dalla volontà di rompere degli stereotipi.

Instagram

Fidanzato da quasi 10 anni con Madalina Doroftei, una modella rumena è molto noto su Instagram. Il suo profilo infatti è seguito da 135mila follower.