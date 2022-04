Alessandro Greco: chi è, età, carriera, Furore, chi è la moglie, figli, vita privata, Cook40, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta dal lunedì al venerdì da Serena Bortone. Per la concludere la settimana in studio arriverà il conduttore Alessandro Greco, che presto su Rai 2 debutterà con il programma ‘Cook 40’.

Chi è Alessandro Greco

Alessandro Greco è nato a Grottaglie il 7 marzo del 1972 ed è un noto conduttore televisivo, radiofonico e imitatore. Ha iniziato la carriera come presentatore e imitatore in radio e tv private a livello locale, poi nel 1992 ha partecipato al concorso per nuovi talenti nel programma Stasera mi butto su Rai 2, senza vincere. Nel 1995, però, è entrato a far parte del cast di Unomattina estate e ha condotto la seconda edizione del Seven Show.

Furore e i successi

Negli anni successivi gli è stata affidata la conduzione di Furore e Colorado, poi ha partecipato come concorrente al programma di Canale 5 Beato tra le donne e nel 1999 ha condotto Portami al mare fammi sognare con la showgirl Laura Freddi. Da lì un successo dopo l’altro e conduzioni di programmi di spicco, anche in radio o in Rai al fianco di Raffaella Carrà e Sergio Japino. Proprio per la Carrà, Greco è stato inviato del programma Carramba, che fortuna! Ha condotto Miss Ialia, diversi quiz game e nel 2021 è stato alla conduzione del programma di mezzogiorno di Rai 2, Dolce Quiz.

Cook 40

Alessandro Greco da domani, sabato 9 aprile, sarà alla conduzione di un nuovo programma, Cook 40. È una trasmissione dedicata alla cucina slow, alla convivialità, ma è rivolta a tutti quelli che non hanno tempo di stare ai fornelli. Quel ’40’ del programma, infatti, sta nei minuti necessari per preparare non un solo piatto, ma un menù completo.

Chi è la moglie, figli

Ma veniamo alla vita privata. Alessandro Greco è sposato con la showgirl Beatrice Bocci. I due si sono sposati civilmente il 29 settembre del 2008, poi in chiesa il 6 aprile del 2014. Il conduttore ha due figli: Alessandra (figlia della moglie avuta dall’ex marito) e Lorenzo.

Chi è Beatrice Bocci

Beatrice Bocci è una conduttrice ed ex modella, nonché moglie di Alessandro Greco. È diventata nota al pubblico nel 1994 quando già sposata e madre di una bambina ha vinto il titolo di Miss Toscana, poi alla finale di Miss Italia nel 1994 è arrivata al secondo posto. Ha lavorato come indossatrice, poi ha debuttato nella danza e nel teatro, prima di diventare conduttrice televisiva su Rai 1. Ha recitato in alcune produzioni della Rai e ha partecipato a La Talpa, reality show con il marito.

Instagram

Alessandro Greco ha un profilo Instagram e con l’account @alegreco72 vanta oltre 22 mila followers.