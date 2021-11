Alessandro Zan: chi è, età, carriera, ddl Zan, libro, Twitter, partito, chi è il compagno, figli, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che ogni sabato tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori. Tra gli ospiti di oggi anche Alessandro Zan, il deputato del Pd che racconterà tutta la storia del ddl Zan.

Alessandro Zan: chi è, età, ddl Zan, carriera, partito politico

Alessandro Zan è nato a Padova il 4 ottobre del 1973. La sua passione per le tematiche sociali avviene fin dal liceo, durante il periodo universitario diventa attivo nel movimento LGBT ed è ricordato anche per essere il fondatore del Padova Pride Village e poi presidente Arcigay Veneto. La sua carriera politica inizia nel 2001 quando aderisce ai Democratici di Sinistra. Nel 2009 si unisce a Sinistra e Libertà per poi essere votato nel 2014 entra a far parte del Gruppo misto in sostegno di Matteo Renzi.

Alessandro Zan: coming out, chi è il compagno, vita privata

Della vita privata di Alessandro Zan sappiamo davvero poco. Nel 2016 ha fatto un intervento importante alla Camera dei Deputati in cui ha raccontato del suo coming out e di quando i genitori hanno accettato la sua omosessualità.

Alessandro Zan: Instagram

Su Instagram è molto seguito, ha ben 81,8mila follower. Potete trovarlo come @alessandro.zan