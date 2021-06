Alessandro Zan: chi è, età, carriera, partito, DDL Zan, vita privata, marito, Instagram

Tutto pronto per un’altra puntata di Oggi è un altro giorno, in onda dalle 14:00! Tra gli ospiti ci sarà Alessandro Zan! Conosciamolo meglio.

Alessandro Zan: chi è, carriera

Alessandro Zan è nato a Padova il 4 ottobre del 1973. La sua passione per le tematiche sociali avviene fin dal liceo, durante il periodo universitario diventa attivo nel movimento LGBT ed è ricordato anche per essere il fondatore del Padova Pride Village e poi presidente Arcigay Veneto.

La sua carriera politica inizia nel 2001 quando aderisce ai Democratici di Sinistra. Nel 2009 si unisce a Sinistra e Libertà per poi essere votato nel 2014 entra a far parte del Gruppo misto in sostegno di Matteo Renzi.

Alessandro Zan: vita privata, coming out

Della vita privata di Alessandro Zan sappiamo davvero poco. Nel 2016 ha fatto un intervento importante alla Camera dei Deputati in cui ha raccontato del suo coming out e di quando i genitori hanno accettato la sua omosessualità.

Alessandro Zan: Instagram

Su Instagram è molto seguito, ha ben 81,8mila follower. Potete trovarlo come @alessandro.zan