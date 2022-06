Alessia Lanza, chi è la star di TikTok: età, successo, cos’ha fatto, carriera, Instagram

TikTok è ormai uno dei siti più famosi tra i ragazzi. In pochi minuti è possibile diventare virali e così farsi conoscere da migliaia, se non da milioni, di persone. Bastano dei video divertenti, dei balletti e qualche sketch. Come in tutti i social, ci sono modi diversi di utilizzo dell’app. Chi ci lavora, chi lo fa per passione e chi semplicemente per divertirsi. Vediamo com’è diventata famosa Alessia Lanza.

Alessia Lanza, follower

Attualmente ha 932mila follower su Instagram, che ogni giorno crescono sempre di più, e quasi tre milioni su TikTok. Il suo sorriso è diventato uno dei sorrisi più amati tra i ragazzi e le ragazze d’Italia. Il suo successo è arrivato in poco tempo e, indubbiamente, sta diventando sempre più brava nel coltivarlo.

Cosa fa su TikTok

Potrebbe definirsi come “content creator“, ovvero produttrice di video e contenuti che vanno online. A volte per semplice divertimento, altre commissionate dall’agenzia, altre per le aziende. Quindi alcuni video vengono pagati e così è diventato un vero e proprio lavoro. Il suo seguito ha dimostrato affidabilità alle attività che ora la prendono in considerazione per sponsorizzare vari articoli.

Come ha iniziato

Tutto è iniziato nel 2016 quando ha iniziato a postare video sui social. All’inizio non era molto seguita. Poi è arrivato TikTok e tanta fortuna. Appartiene attualmente alla casa di Defhouse, la casa milanese dove vive un gruppo di giovani tiktoker. Con lei altri 7 giovani che condividono la sua stessa passione per i social.

Alessia Lanza, biografia, fidanzato

Classe 2000 è nata il 12 Giugno a Torino. Ha concluso le superiori nel 2018, per poi continuare i suoi studi in Scienze Politiche. Ha un fratello che si chiama Daniele. Al momento non è fidanzata. Ha partecipato da poco al video di Fedez, Tananai e Mara Sattei: La dolce vita.