Alessia Macari: chi è, età, oggi, chi è il marito, figli e Instagram

Alessia Macari è conosciuta dal pubblico per aver partecipato e vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip. Prima aveva partecipato al programma Avanti un altro! di Paolo Bonolis facendosi amare dal pubblico per la sua spontaneità. Le sue origine ciociare sono state per un periodo il suo cavallo di battaglia che la rendevano unica e stasera tornerà in tv, a La Pupa e il Secchione, per vestire i panni ‘di pupa’ e il suo voto sarà determinante nella classifica finale.

Dagli esordi in tv alla carriera: i successi di Alessia Macari

Alessia Macari è nata il 16 Ottobre del 1993 sotto il segno zodiacale Bilancia. Non nasce in Italia bensì in Irlanda a Dublino. La sua altezza è di 1.64 per circa 60 kg. Ha più o meno 11 tatuaggi, tanti dedicati al suo fidanzato Oliver. La sua famiglia viene tutta dalla Ciociaria, nel Lazio.

Alessia Macari ha trascorso gran parte dell’infanzia in Irlanda, poi è ritornata in Italia, dove ha vissuto in provincia di Frosinone, a Casalvieri. Proprio qui, infatti, ha debuttato nel mondo dello spettacolo: prima ha partecipato ad alcuni concorsi di bellezza e si è aggiudicata il titolo di Miss Beauty Queen International, poi nel 2012 ha ottenuto la fascia di Miss Valcomino nel Mondo. La Macari è stata scoperta da un talent scout e le è stato proposto di partecipato al programma di Canale 5, Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis.

La partecipazione ad Avanti un altro

Alessia Macari, così, è diventata un personaggio televisivo, conosciuta come la ‘Ciociara’, un figura proveniente dal mini mondo di Avanti un altro. Lei aveva il compito, durante la trasmissione, di fare le domande in un dialetto poco comprensibile o di entrare in scena cantando canzoni popolari, come la nota Quant’è bello lu primm’ammore.

L’esperienza al GF VIP e la vittoria

Alessia Macari, dopo il successo ad Avanti un altro, ha partecipato al Grande Fratello Vip. E ha vinto il reality, dove si è fatta conoscere in tutta la sua simpatia, dolcezza e, tra le quattro mura di Cinecittà, si è fatta amare ancora di più dal pubblico, che ha deciso di premiarla.

Chi è il marito di Alessia Macari

Ma veniamo alla vita privata. Attualmente Alessia Macari è felicemente sposata con Oliver Kragl, centrocampista del Benevento. I due sono convolati a nozze il 12 giugno del 2019 e sono diventati da poco genitori della loro prima bimba.

Instagram

Alessia Macari ha un profilo Instagram e con l’account @alessiamacari vanta oltre 970 mila followers.