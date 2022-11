Alessia Mancini: chi è, età, carriera, curiosità, malattia, vita privata e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Verissimo! Anche questo sabato pomeriggio la padrona di casa Silvia Toffanin è pronta ad allietare i propri affezionati telespettatori con numerosi quanto avvincenti aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti! Come sempre, a partire dalle 16.30 su Canale 5, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche Alessia Mancini, conosciamola meglio!

La biografia e la carriera di Alessia Mancini

Alessia Mancini è nata a Marino il 25 giugno del 1978 ma ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza a Genzano di Roma. Alessia ha debuttato in televisione nel 1994, quando ha preso parte all’edizione del programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni. Dal 29 settembre 1997 al 30 maggio 1998 Alessia Mancini è stata, insieme a Marina Graziani, velina di Striscia la notizia. Dopo una breve pausa dalla televisione per motivi di salute, Alessia è ritornata sulle scene l’11 gennaio del 1999 quando ha affiancato Gerry Scotty nel programma di Canale 5 Passaparola. Da lì un successo dopo l’altro, ma anche ruoli come attrice: nel 2003, infatti, ha partecipato al cast della miniserie tv di Rai 2, Tutti i sogni del mondo. Nel 2018 ha preso parte come concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi e si è classificata semifinalista.

Vita privata

Alessia Mancini dall’11 ottobre 2003 è spostata con Flavio Montrucchio. La coppia ha due figli: Mya, nata il 10 aprile del 2008, e Orlando, nato l’8 aprile del 2015. Nel 2021 la donna è stata operata a causa di un tumore.

Alessia Mancini, curiosità

Si è diplomata al liceo scientifico.

Non si è mai laureata all’IULM di Milano.

Alessia Mancini ha frequentato corsi di dizione, danza e recitazione.

Nel 2018 ha partecipato a Caduta Libera e ad Avanti un altro!pure di sera e ha vinto 100.000 euro insieme a Cristiano Malgioglio, da devolvere in beneficenza.

Instagram

Alessia Mancini è molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 544mila follower.