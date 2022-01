Alessia Navarro, chi è la moglie di Pino Insegno: età, carriera, doppiaggio, Un medico in famiglia, altezza, Instagram e figli

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Pino Insegno, con la sua simpatia e il suo racconto di vita. Ma conosciamo meglio la sua compagna Alessia Navarro.

Alessia Navarro, chi è la compagna di Pino Insegno: età, lavoro, carriera

Alessia Navarro è la compagna di Pino Insegno, mamma dei suoi due figli. Di lei sappiamo che è un’attrice e doppiatrice, molto attiva soprattutto nel mondo del teatro. Ama il mare, parla bene l’inglese ed è una donna talentuosa e premurosa, che ha fatto innamorare il grande comico, doppiatore e conduttore. Alessia è nata a Cori, in provincia di Latina, nel 1979: ha studiato antropologia culturale, poi ha frequentato diversi corsi di cinema e recitazione. Ha viaggiato molto e la sua carriera si è sempre alternata tra televisione, grande schermo e teatro: ha partecipato anche a serie importanti e famose come Un medico in famiglia.

Alessia Navarro e Pino Insegno: figli e vita privata

Pino Insegno ha avuto una lunga storia d’amore con Roberta Lanfranchi: i due si sono sposati e dalla loro unione sono nati i figli Matteo e Francesco. Ora è felice al fianco della compagna Alessia Navarro, anche lei attrice: dall’amore sono nati Alessandro e Valerio. E’ il fratello maggiore di Claudio Insegno.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @alessia.navarro vanta oltre 2.000 followers.