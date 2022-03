Alessia Nobile, chi è la transgender: età, la storia, Casa Sanremo, Instagram, libro La bambina invisibile

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Alessia Nobile, pronta a raccontarsi a cuore aperto e a presentare il suo libro emozionante e toccante ‘La bambina invisibile’, dove ripercorre tappe fondamentali della sua vita.

Chi è Alessia Nobile, la biografia e il racconto

Alessia Nobile è una donna transessuale, è pugliese, viene da Bari, e ha 43 anni. E’ l’autrice di un libro, La bambina invisibile, dove ripercorre la sua vita, dall’infanzia a quello che è oggi. Libro che è uscito da poco per Castelvecchi Editore e che ha presentato nella vetrina letteraria di Casa Sanremo Writers.

Il libro ‘La Bambina Invisibile’

Alessia Nobile è l’autrice di questo libro e a Vanity Fair ha raccontato di avere sempre avuto una grande passione per la scrittura: “Fin da piccola raccoglievo i miei pensieri su un diario, che però purtroppo fu scoperto da mia madre quando ero adolescente. Avevo raccontato i miei desideri, i miei primi rapporti intimi: lei lo lesse e lo strappò”. Da quel giorno ha smesso di scrivere, poi ha ripreso in mano la penna durante il lockdown: “Adesso finalmente quella bambina invisibile è riuscita a farsi spazio”.

La storia

Alessia, sempre a Vanity Fair, ha raccontato di aver capito fin da subito di essere nata nel corpo ‘sbagliato’. “Avevo 3 anni, ero costretta a stare con i maschietti, mi sentivo una femminuccia. Quando frequentavo il primo anno di scuola materna volevo il grembiule rosa, ma mia madre mi diceva che non era possibile. A scuola, al bagno, non sono mai andata: volevo fare la pipì da seduta”. Ha raccontato di essere stata spesso giudicata, ma di credere ancora nella religione, che per lei rimane un pilastro fondamentale. All’inizio non aveva capito cosa stesse accadendo nella sua vita, poi la svolta è arrivata in discoteca quando ha visto ballare le ragazze trans.

Che lavoro fa

Alessia è una sex worker, è laureata in Scienze Sociali all’Università di Chieti. E ha raccontato di dover fare i conti, ogni giorno, con tanti, forse troppi pregiudizi. Così ha deciso di scrivere un libro quasi per ‘educare’, per far sì che anche i suoi genitori capiscano. In futuro si vede mamma, con un marito perché adora i bambini, è premurosa e affettuosa.

Instagram

