Alessio di Uomini e Donne, chi è il corteggiatore di Veronica: età, lavoro, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta di Roberta Ilaria e Andrea Nicole, sul trono è arrivata Veronica, una tronista determinata e decisa, che è lì, nel programma, per cercare il suo ‘Mimmo l’idraulico’. La prima esterna l’ha fatta con Alessio, conosciamolo meglio!

Chi è il corteggiatore Alessio

Alessio è un corteggiatore di Uomini e Donne, ha deciso di partecipare al programma per conoscere meglio Veronica. I due sono usciti in esterna insieme e hanno chiacchierato un po’ davanti a un calice di vino: la tronista ha raccontato di aver vissuto per un anno a Valencia e di parlare bene lo spagnolo. Lingua che conosce anche Alessio, che adora il mare e ha trascorso diverso tempo alle Canarie. Non abbiamo molte informazioni su di lui, ma sicuramente impareremo a conoscerlo durante il suo percorso.

L’esterna con Veronica

La prima esterna, a detta della tronista Veronica, è stata bella. Ma con un però perché la situazione è nuova per tutti, non capita ogni giorno di trovarsi di fronte alle telecamere, ma ha avuto l’impressione che Alessio non sia il ragazzo per lei. Lei è molto fisica, non ha sentito la chimica giusta e non avrebbe alcun senso continuare la conoscenza.