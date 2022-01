Alex Belli: chi è, età, carriera, GF VIP, chi è la moglie Delia Duran, Soleil Sorge, dove vive, figli, ex moglie, altezza, Instagram

Tutto pronto per l’ultimo e imperdibile appuntamento del 2021 con Verissimo in onda oggi, domenica 19 dicembre. Dopo l’emozionante puntata di ieri, oggi in studio arriveranno Alex Belli, concorrente squalificato la scorsa settimana dal Grande Fratello Vip, e la compagnia Delia Duran!

Alex Belli: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, è nato a Parma il 22 dicembre del 1982. Ha iniziato a lavorare come modello sfilando per marchi come Armani e ha iniziato a girare diverse città del mondo, tra cui New York, Londra e Parigi. Nel 2007 ha aperto a Milano il suo studio da fotografo e videomaker e si è occupato principalmente di moda e pubblicità. Successivamente, alla carriera di modello ha affiancato quella di attore su consiglio di Fioretta Mari. Alex Belli è principalmente noto per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera di Canale 5 CentoVetrine.

Alex Belli: chi è la moglie Delia, Soleil Sorge al GF VIP

Alex Belli nel 2013 ha sposato la modella slovacca Katarina Raniakova, ma i due si sono separati ufficialmente nel 2017.Sempre nel 2017 ha iniziato una relazione con la modella Mila Suarez, storia d’amore che è terminata nel 2019. Subito dopo essersi lasciato, Alex si è fidanzato con la modella e attrice venezuelana Delia Duran, che ha poi sposato. Ma nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto parlare tanto di sé per il suo rapporto speciale Soleil Sorge!

Alex Belli: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @alexbelli vanta 489 mila followers.