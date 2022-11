Alex Bellini: chi è, età, carriera, libri, traversate, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Alex Bellini, l’esploratore italiano diventato noto per le sue imprese estreme. E per le sue traversate oceaniche a remi. Proprio lui oggi si racconterà ai microfoni della trasmissione, dall’amore per lo sport alla vita privata.

Tutte le imprese sportive ed estreme di Alex Bellini

Alex Bellini è nato ad Aprica il 15 settembre del 1979 ed è un esploratore italiano. Nel 2000 ha partecipato alla maratona di New York e ha corso in 3 ore e 53 minuti, mentre nel 2001 ha preso parte alla Marathon des Sables, nel deserto del Marocco, corsa a tappe di 250 km in piena autonomia E ancora, nel 2002 ha partecipato all’Alaska ultrasport extreme e ha fatto circa 600 km a piedi trainando una slitta.

Le sue traversate oceaniche (e non solo)

Nel 2004 Alex Bellini è partito per la prima delle sue traversate oceaniche a remi in solitaria: partito da Genova, il suo primo tentativo si è concluso 5 ore dopo la partenza. Nel 2005, invece, con una barca in vetroresina è partito da Quarto con l’obiettivo di raggiungere il Brasile, dove è arrivato dopo 226 giorni e 11.000 km di mare, lottando contro fame e imprevisti. Nel 2008 ha iniziato la traversata dell’oceano Pacifico a remi in solitaria e nel 2017 ha attraversato con gli sci e una slitta il Vatnajoull, la cappa di ghiaccio più grande per volume d’Europa in Islanda. E lo ha fatto in 13 giorni. Nel 2021, poi, ha attraversato il fiume Po con una zattera.

I suoi libri

Alex Bellini è auto di quattro libri, che sono:

Mi chiamavano montanaro

Il Pacifico a remi

L’impresa e l’avventura

Oltre, pensare da campioni per esprimersi al massimo del potenziale.

Chi è la moglie, figli

Alex Bellini è sposato: sua moglie si chiama Francesca Urso. E dal loro amore, nato nel 2007, sono nate due splendide bambine.

Alex Bellini punta tutto su Instagram

Alex Bellini ha un profilo Instagram e con l’account @alexbellini_alone vanta quasi 70 mila followers.