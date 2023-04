Alex Britti, chi è la moglie Nicole: età, lavoro, oggi, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata di oggi sarà dedicata al ricordo di Fred Buscaglione, il noto cantautore morto prematuramente. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Alex Britti che racconterà a cuore aperto la sua relazione con la compagna Nicole. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e il loro amore!

Chi è Nicole: età e lavoro

Nicole è la compagna di Alex Britti, ma su di lei non si hanno molte informazioni perché non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Sappiamo soltanto che è nata a Milano e ha vissuto moltissimi anni a Roma con il cantautore. Non sappiamo quale sia il suo lavoro e non ha profili social. Inizialmente il loro amore ha creato un po’ di scandalo perché lei è di 22 anni più giovane di lui. Il cantante ha dichiarato, in un’intervista a Vanity Fair: “Lei è una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Tra noi c’è stata Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci”. Tuttavia, pare che i due si siano separati e abbiano preso strade diverse. Alex Britti lo ha reso noto da poco, ma sembra che la rottura risalga ad anni fa.

L’amore con Alex Britti e la rottura

Pare che i due si siano conosciuti in Sardegna, durante un viaggio di lavoro di lui. Da quel momento, sono diventati inseparabili e sono innamoratissimi. Tanto innamorati quanto riservati, perché sono apparsi in pubblico insieme soltanto una volta. Hanno deciso di mantenere la massima privacy sulla loro famiglia. Non si sono mai sposati, nel 2017 sono anche diventati genitori del piccolo Edoardo. Alex Britti ha spesso raccontato dell’immensa gioia che ha provato nel diventare papà a 50 anni. Il piccolo è diventato subito la cosa più importante della sua vita, come ha raccontato: “La rivoluzione che accade, quando sei genitore, è che di te stesso non t’importa più se non in funzione di quella creatura. Se sto con Edoardo, c’è Edoardo e basta. Sensazione strana, totale, che non conoscevo”. I due, però, hanno poi preso strade diverse. Ha confessato di recente: “Ci siamo lasciati quando Edoardo aveva due anni, ora ne ha cinque. Il piccolo è sereno, passa metà mese con me e metà con lei”.

Il figlio, foto e Instagram

Nel 2017 è nato Edoardo, il figlio di Alex Britti che ha cambiato la sua vita e l’ha riempita di gioia. Ha raccontato che il figlio lo hanno voluto, chiamato e atteso con grande gioia. “A sei mesi già gli ho messo la chitarra in mano. cerco di insegnargli a suonare, ma anche a fare un po’ di casino”, ha raccontato. Ecco un dolce scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram: