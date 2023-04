Alex Britti e l’amore per il figlio Edoardo: età, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. La puntata di oggi sarà dedicata al ricordo di Fred Buscaglione, il noto cantautore morto prematuramente. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Alex Britti che racconterà a cuore aperto tutto sul suo adorato figlio Edoardo. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e il loro bellissimo rapporto!

Il figlio di Alex Britti

Alex Britti si è fidanzato nel 2013 con la sua compagna Nicole, più giovane di lui di 22 anni. All’inizio la differenza d’età ha destato scalpore, ma i due si sono conosciuti in Sardegna e si sono innamorati subito. Lei è milanese, ma hanno vissuto per tanti anni insieme a Roma. Non solo: la loro famiglia si è allargata nel 2017 con l’arrivo di Edoardo. Un figlio che la coppia ha voluto e cercato in tutti i modi. Il piccolo non si è fatto attendere molto e ha subito riempito di gioia la vita dei suoi genitori. Ad oggi, in realtà, pare che i due si siano separati. “Edo è un bimbo sereno: vive metà mese con me e metà con la mamma. Lo lavo, lo vesto, ci chiacchiero, lo porto a scuola, gli ho pure insegnato a nuotare“, ha raccontato Alex Britti a Il sussidiario.

L’amore per il piccolo Edoardo

Alex Britti è un papà felicissimo, da sempre racconta come l’arrivo del figlio gli abbia cambiato la vita. Dal primo momento ha provato emozioni e sensazioni nuove, Edoardo è sempre stato in cima alle sue priorità. “Se sto con Edoardo, c’è Edoardo e basta. Sensazione strana, totale, che non conoscevo”, ha raccontato. Fin da piccolo, l’ha incoraggiato a suonare la chitarra, ma sembra che il piccolo, che oggi ha quasi 6 anni, sia più interessato al canto. “Prima mi chiedeva la chitarra, ora non più. Però canta sempre e conosce tutte le sigle dei cartoni a memoria. Se volesse seguire le mie orme sarei il più felice del mondo”, ha raccontato.

Diventare padre a 50 anni

La differenza d’età con la sua ex compagna non è poca: lei è più giovane di 22 anni, per cui quando Edoardo è nato, il cantautore aveva 50 anni. In quel momento ha coronato il sogno di tutta la sua vita, ed è stata anche una grande rivoluzione. Ha dichiarato che essere diventato padre lo ha cambiato per sempre, ha modificato il suo modo di vedere il mondo e la realtà: il lavoro ha smesso di essere una propria e si è sentito rinato.