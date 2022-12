Alexander Gadjiev, chi è il pianista: età, biografia, concerti, Chopin, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, anche il pianista Alexander Gadjiev, classe 1994, salito alla ribalta per essersi aggiudicato a Varsavia il secondo premio del concorso pianistico Fryderyk Chopin. Lui, poi, parlerà anche del debutto all’Accademia di Santa Cecilia.

Cosa sappiamo sul pianista Alexander Gadjiev

Alexander Gadjiev è nato il 23 dicembre 1994, quindi tra pochi giorni spegnerà 28 candeline. Ed è un noto pianista classico italo-sloveno. Quanto alla sua biografia e ai suoi studi, sappiamo che ha studiato all’Università Mozarteum di Salisburgo con Pavel Gililov e alla Hochschule für Musik Hanns Eisler di Berlino con Eldar Nebolsin . Lui, così giovane e già talentuoso, ha vinto il primo premio all’Hamamatsu International Piano Competition nel 2015.

I premi e i riconoscimenti importanti

Ma non finisce qui. Nel 2019 Gadjiev è entrato a far parte del programma BBC New Generation Artists, per il periodo programmato 2019-2021. Il pianista, poi, ha vinto il secondo premio, ex aequo , nonché il Premio Speciale per la migliore esecuzione di una sonata al XVIII Concorso Pianistico Internazionale Chopin nel 2021. Nello stesso anno, dove ha collezionato un successo dopo l’altro, ha vinto il primo premio e altri sei premi al Sydney 2021 Concorso Pianistico Internazionale. E ora ha debuttato all’Accademia di Santa Cecilia.

I suoi concerti

Bravissimo e talentuoso, sono tanti i concerti del pianista. A febbraio, per esempio, ha molte date in Polonia. Dove è amatissimo.

Chi è la fidanzata, vita privata

Quanto alla vita privata, invece, non abbiamo molte informazioni. E non sappiamo se sia fidanzato o meno: sui social, dove vanta un bel numero di seguaci, non fa trapelare nulla. Pubblica scatti della sua quotidianità, dei suoi viaggi e del suo lavoro.

Alexander Gadjiev punta tutto su Instagram

Il pianista ha un profilo Instagram e con l’account @alexander.gadjiev vanta oltre 8.000 followers, destinati sicuramente ad aumentare.