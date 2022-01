Alice Arcuri, chi è Cecilia Tedeschi in Doc nelle tue mani 2: età, carriera, film e serie tv, marito, Instagram e vita privata dell’attrice

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Alice Arcuri, la nuova attrice della seconda stagione di Doc nelle tue mani.

Alice Arcuri, chi è l’attrice di Doc nelle tue mani 2: età, carriera, film e serie tv

Alice Arcuri è entrata a far parte del cast di Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1 giunta alla sua seconda stagione e l’attrice interpreta l’infettivologa Cecilia Tedeschi. Alice Arcuri è nata a Genova l’11 febbraio del 1984 e, dopo una laurea in lettere, si è formata presso la Scuola del Teatro Stabile, poi ha iniziato a lavorare in molti spettacoli teatrali e ha conquistato diversi premi di spicco. Ha esordito nel 2008 nel cortometraggio Resta di Anna Bucchetti, poi ha lavorato con Terence Hill nella fiction Don Matteo 11. E da lì un successo dopo l’altro: ora è in Doc nelle tue mani con un ruolo centrale.

Alice Arcuri, chi è il marito Luigi Risso: età, lavoro e figli

Alice Arcuri è sposata con Luigi Risso, anche lui originario di Genova e dal loro amore è nato un bimbo.

Alice Arcuri: Instagram

Alice Arcuri ha un profilo Instagram e con l’account @alice_arcuri_ vanta oltre 4.000 followers.